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Keçinin doğurduğu oğlak dehşete düşürdü!

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Giriş: 23.02.2021 11:24
Güncelleme:23.02.2021 11:34
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Şahin Er'in hamile keçisi çift başlı oğlak dünyaya getirdi. Kısa bir süre hayatta kalan oğlakla ilgili Er, "İlk defa böyle bir vakaya şahit oldum" açıklamasında bulundu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Şahin Er'in, sabah saatlerinde hamile olan keçisi ikiz oğlak doğurdu.

Oğlaklardan birisi normal doğarken diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum esnasında gördükleri karşısında şaşkına dönen Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde iki kafasının, dört gözünün ve üç kulağının olduğunu gördü. Bir süre yaşama tutunan oğlak daha sonra öldü.

İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade eden Er, "Osmaniye Bahçe'de ikametgâh ediyorum. Keçim hamile kalmıştı. Bugün doğum yaptı. Gördüğünüz gibi yavru iki kafalı, dört tane gözü ve üç tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum" dedi.

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