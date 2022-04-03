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Kebabın şalgamın ve sıcağın başkenti Adana

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Giriş: 03.04.2022 14:57
Türkiye son 20 yılda eğitimden spora, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sağlığa varıncaya kadar dev yatırım hamleleriyle gücüne güç kattı. Bir bir hayata geçen bu projelerle şehirlerde büyük bir kalkınma hamlesi başladı. O illerden biri de Adana. İşte bereketli topraklarıyla ünlü olan ama son yıllarda yeniden atağa geçen sanayisiyle ön plana çıkan Adana...
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Kebabın şalgamın ve sıcağın başkenti
Kebabın şalgamın ve sıcağın başkenti
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