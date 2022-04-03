03 Nisan 2022, Pazar
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Kebabın şalgamın ve sıcağın başkenti Adana
Türkiye son 20 yılda eğitimden spora, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sağlığa varıncaya kadar dev yatırım hamleleriyle gücüne güç kattı. Bir bir hayata geçen bu projelerle şehirlerde büyük bir kalkınma hamlesi başladı. O illerden biri de Adana. İşte bereketli topraklarıyla ünlü olan ama son yıllarda yeniden atağa geçen sanayisiyle ön plana çıkan Adana...