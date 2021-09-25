Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe Höyüğü'nde 67 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik sit alanı olan bölgede ilk kez 1954'te mezarlık alanında arkeolog Tahsin Özgüç tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Kurtarma kazısında çocuğunu emziren ana tanrıça heykeli, sistrum, geyik heykelciği gibi birçok tarihi eser bulundu.