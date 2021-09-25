25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı! Horoztepe Höyüğü...

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2021 13:18
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Erken Tunç Çağı ve Hitit dönemine tarihlenen Horoztepe Höyüğü'nde 67 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik sit alanı olan bölgede ilk kez 1954'te mezarlık alanında arkeolog Tahsin Özgüç tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Kurtarma kazısında çocuğunu emziren ana tanrıça heykeli, sistrum, geyik heykelciği gibi birçok tarihi eser bulundu.
AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak?
AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak?
PKK’nın yeni oyunu deşifre oldu
PKK'nın yeni oyunu deşifre oldu
İstanbul’da hafta sonu hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İstanbul'da hafta sonu hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Antalya Havalimanı’nda canına kıydı! Görenleri şoke eden olay
Antalya Havalimanı'nda canına kıydı! Görenleri şoke eden olay
Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı!
Kazılar 67 yıl sonra yeniden başladı!
Sokağı ringe çevirdiler
Sokağı ringe çevirdiler
Çay ikram ettiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı
Çay ikram ettiği müşteri telefon ve kredi kartlarını çaldı
5 saat boyunca rehin tutulan usta o anlarını anlattı!
5 saat boyunca rehin tutulan usta o anlarını anlattı!
2 genç kız feci şekilde can verdi
2 genç kız feci şekilde can verdi
2022 KPSS takvimi açıklandı mı?
2022 KPSS takvimi açıklandı mı?
Binlerce yıllık mikrobiyalitler günyüzüne çıktı
Binlerce yıllık mikrobiyalitler günyüzüne çıktı
Tıp hatası ölüme sürükledi
Tıp hatası ölüme sürükledi
Daha Fazla Video Göster