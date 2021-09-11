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Kazı çalışmaları sırasında fark edildi! İstanbul'da tarihi keşif

DHA
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Giriş: 11.09.2021 16:03
İstanbul Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda yapılan kazı çalışmalarında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. İnceleme yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologları, kalıntıların 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında Haliç Surları uzantıları olduğunu belirledi.
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