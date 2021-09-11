11 Eylül 2021, Cumartesi
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Kazı çalışmaları sırasında fark edildi! İstanbul'da tarihi keşif
İstanbul Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda yapılan kazı çalışmalarında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. İnceleme yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologları, kalıntıların 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında Haliç Surları uzantıları olduğunu belirledi.