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Kazı alanında küpten çıkan şaşırttı

Kazı alanında küpten çıkan şaşırttı

İHA
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Giriş: 21.08.2024 16:43
Çorum'un Alaca ilçesindeki Kalehisar ören yerinde kazı çalışmaları sırasında bir küp içerisinde bulunan yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.
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Kazı alanında küpten çıkan şaşırttı
Kazı alanında küpten çıkan şaşırttı
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