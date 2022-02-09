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Kazdağları'nda kurtarma operasyonu

A Haber
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Giriş: 09.02.2022 11:12
Balıkesir'de Kazdağı zirvesindeki askeri noktada nöbet değişimine giden 17 asker ile 4 kişilik yol kurtarma ekibi yoğun tipide mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor. 21 kişi için askeri helikopter devrede. Son bilgileri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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