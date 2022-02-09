09 Şubat 2022, Çarşamba
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Kazdağları'nda kurtarma operasyonu
Balıkesir'de Kazdağı zirvesindeki askeri noktada nöbet değişimine giden 17 asker ile 4 kişilik yol kurtarma ekibi yoğun tipide mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor. 21 kişi için askeri helikopter devrede. Son bilgileri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.