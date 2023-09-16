16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı

Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 18:07
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Can Kabak (18) ile arkasındaki İbrahim Mutlu (17), yaralandı. Sağlık ekipleri Mutlu'ya, kaza sırasında savrulup tavanın düştüğü park halindeki hafif ticari aracın üzerinde yaptı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya’da ilginç kaza kamerada!
Antalya'da ilginç kaza kamerada!
Bursa’da vahşi cinayet ve intahar!
Bursa'da vahşi cinayet ve intahar!
Osmangazi Köprüsü’nde garip anlar
Osmangazi Köprüsü'nde garip anlar
Küle dönen bölge yeniden yeşerecek
Küle dönen bölge yeniden yeşerecek
Fındık üreticileri kurutma mesaisinde
Fındık üreticileri "kurutma" mesaisinde
Çöp kamyonu kamyonet ile çarpıştı!
Çöp kamyonu kamyonet ile çarpıştı!
’Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlük Adası’na
'Yassıada'dan Demokrasi ve Özgürlük Adası'na
Ula Göleti’nde kuraklık alarmı!
Ula Göleti'nde kuraklık alarmı!
Grip aşısı kimlere yaptırabiliyor
Grip aşısı kimlere yaptırabiliyor
Dünya bal üretiminde Türkiye 2. sırada! Yılda 120 bin ton bal üretiliyor
Dünya bal üretiminde Türkiye 2. sırada! Yılda 120 bin ton bal üretiliyor
Yol verme cinayetinden yeni görüntüler
Yol verme cinayetinden yeni görüntüler
Kadını darp edip, zorla araca bindirdiler
Kadını darp edip, zorla araca bindirdiler
Daha Fazla Video Göster