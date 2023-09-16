16 Eylül 2023, Cumartesi
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Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Can Kabak (18) ile arkasındaki İbrahim Mutlu (17), yaralandı. Sağlık ekipleri Mutlu'ya, kaza sırasında savrulup tavanın düştüğü park halindeki hafif ticari aracın üzerinde yaptı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.