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Kazayı görüp yardıma koştu: Kim olduğunu görünce dondu kaldı

DHA
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Giriş: 20.10.2021 15:11
İstanbul Sarıyer’de 3 şahıs yolda yürürken arkadan gelen alkollü şoförün kullandığı araç aralarından birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan şahıs asfalta çakıldı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaş yerde yatan kişinin çocuğu olduğunu görünce şaşkına döndü. Kaza anları kameraya yansıdı.
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