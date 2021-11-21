21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kazaya karışan YouTuber ve iş insanı Ala Tokel polisi beklemeden kaçtı

Kazaya karışan YouTuber ve iş insanı Ala Tokel polisi beklemeden kaçtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2021 16:59
Hem YouTube videolarıyla adından sık sık söz ettiren hem de Türkiye’nin ve dünyanın pek çok şehrinde makyaj stüdyosu açarak iş başarısıyla takdir toplayan Ala Tokel, geçen akşam Ulus'ta bir trafik kazasına karıştı. Gazetecileri karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Ala Tokel, polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Tokel, kendisini çeken magazincilere  "Ne çekiyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Kaza yapınca polisi beklemeden kaçtı
Kaza yapınca polisi beklemeden kaçtı
Elektrik akımına kapılarak can verdi
Elektrik akımına kapılarak can verdi
Garajdan çıkan şoke etti! 1996 yapımı...
Garajdan çıkan şoke etti! 1996 yapımı...
Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı
Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı
Bu sergi insanlığın eseri...
Bu sergi insanlığın eseri...
Çığlıklar yükseldi
Çığlıklar yükseldi
Bir anda kan kusup yere yığıldı!
Bir anda kan kusup yere yığıldı!
Gören şaşıp kalıyor
Gören şaşıp kalıyor
İstanbul’da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü
İstanbul'da Fransız kadın Katarlı adamı sokak ortasında dövdü
Hasan Dağı’nda hareketlilik
Hasan Dağı’nda hareketlilik
Özel tarifler hastalıklara karşı koruyor
Özel tarifler hastalıklara karşı koruyor
Kadir İnanır yoğun bakımda
Kadir İnanır yoğun bakımda
Daha Fazla Video Göster