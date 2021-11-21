Kazaya karışan YouTuber ve iş insanı Ala Tokel polisi beklemeden kaçtı

Hem YouTube videolarıyla adından sık sık söz ettiren hem de Türkiye’nin ve dünyanın pek çok şehrinde makyaj stüdyosu açarak iş başarısıyla takdir toplayan Ala Tokel, geçen akşam Ulus'ta bir trafik kazasına karıştı. Gazetecileri karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Ala Tokel, polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Tokel, kendisini çeken magazincilere "Ne çekiyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.