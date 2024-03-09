Kazada yaralanan İbrahim Gümüş ilk kez konuştu: Biri telefonumu elimden aldı

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Acı'nın öldüğü kazada yaralananlardan İbrahim Gümüş konuştu. Gümüş, yardım çağırmak için cebinden çıkardığı telefonunun elinden alındığını söyledi. Oğlu ölen acılı anne ise, "teslim olun" çağrısında bulunurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Anne ve oğulun iadesini istedik süreci takip ediyoruz” dedi.

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