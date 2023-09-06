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Kazada savrulan otomobilin çarptığı kişinin ölümü kamerada!

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Giriş: 06.09.2023 12:24
Güncelleme:06.09.2023 12:29
Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Suriyeli Yasin Eyyup'ün (38) hayatını kaybettiği trafik kazasına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışma sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrularak Eyyup'a çarptığı, kaldırıma çıkarak durduğu, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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