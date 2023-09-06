06 Eylül 2023, Çarşamba
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Kazada savrulan otomobilin çarptığı kişinin ölümü kamerada!
Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Suriyeli Yasin Eyyup'ün (38) hayatını kaybettiği trafik kazasına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışma sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrularak Eyyup'a çarptığı, kaldırıma çıkarak durduğu, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.