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Kazada otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Kazada otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 14:50
Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada araç ikiye bölündü. Her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.
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