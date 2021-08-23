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Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

DHA
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Giriş: 23.08.2021 10:31
Konya'da yüksek hız sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 3 genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Yaralanan sürücünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden gençlerin kazadan 2 saat önce sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı.
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