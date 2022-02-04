04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

Kazada kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 10:27
Samsun'da otomobiliyle takla atarak kanlar içinde kalan sürücü ayakkabısı çamurlu olduğu için hastaneye götürülmek üzere bindiği ambulanstan geri indi. Ayakkabısının çamurlarını yere sürerek temizleyen yaralı sürücü yeniden ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazar Kartal idaresindeki 06 ACG 206 plakalı otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı 55 ADM 13 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan 06 plakalı otomobilin sürücüsü Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı. Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi. Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
Ayakkabısı çamurlu olduğu için ambulanstan indi
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi!
32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi!
Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı
Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı
Antalya’da bulutlar havayı kararttı
Antalya'da bulutlar havayı kararttı
Araçlar suya gömüldü
Araçlar suya gömüldü
Regaib Kandili, nedir bu mübarek gecede nasıl ibadet edilmelidir?
Regaib Kandili, nedir bu mübarek gecede nasıl ibadet edilmelidir?
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Daha Fazla Video Göster