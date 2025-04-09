09 Nisan 2025, Çarşamba
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Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak (23) hayatını kaybederken, nişanlısı Elif T. (20) ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi, yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.