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Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 12:41
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak (23) hayatını kaybederken, nişanlısı Elif T. (20) ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi, yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.
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Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı
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