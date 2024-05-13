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Kazada araçlar hurdaya döndü, alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 11:34
Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücülerden birisi alkollü çıkarken kazaya karışan araçlardan birisi diğerinin tamponunu da alarak 39 metre ileride durabildi.
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