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Kaza yapıp kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa böyle çarptı

Kaza yapıp kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa böyle çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:19
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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