05 Kasım 2024, Salı
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Kaza yapıp kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa böyle çarptı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.