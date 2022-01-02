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Kaza yapan sürücü otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı

İHA
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Giriş: 02.01.2022 00:28
Kocaeli’de hızını alamayan otomobil sürücüsü, aydınlatma lambasına çarparak durabildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kız arkadaşı ise otomobilin içerisinde sıkışmış vaziyette kurtarılmayı bekledi.

Kaza, Derince ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti liman ışıklarında meydana geldi.

KIZ ARKADAŞINI ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, 34 KY 5553 plakalı Cadillac marka otomobilin sürücüsü, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki aydınlatma lambasına çarpıp savrularak durabildi. Kazanın ardından sürücü, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Sürücüyle beraber otomobilin içinde bulunan T.Ç. isimli kız arkadaşı ise sıkışık bir halde otomobilin içinde kaldı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil içerisinde sıkışan T.Ç., itfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bu dakikalarda, itfaiye ekipleri yaralının ıslanmaması için üzerini de örttüler. Ardından T.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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