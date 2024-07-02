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Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı! Ağaçta asılı kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 02.07.2024 15:24
Muğla'da motosiklet sürücüsü karazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli ağaçta asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle yaralıya ulaşan ekipler, ağacın dallarını keserek yaralıyı kurtardı.
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