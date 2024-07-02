02 Temmuz 2024, Salı
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Kaza yapan motosikletli ağaçta asılı kaldı! Ağaçta asılı kalan yaralıyı itfaiye kurtardı
Muğla'da motosiklet sürücüsü karazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli ağaçta asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle yaralıya ulaşan ekipler, ağacın dallarını keserek yaralıyı kurtardı.