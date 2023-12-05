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Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti! Kavga anı kamerada

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 12:08
İstanbul Kartal'da kaza yapan bir İETT şoförü tutanak tutmayı reddenince, otomobil sürücüsü ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya yolcular müdahale etti.
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Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti!
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