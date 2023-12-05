Kaza yapan İETT şoförü tutanak tutmayı reddetti! Kavga anı kamerada

İstanbul Kartal'da kaza yapan bir İETT şoförü tutanak tutmayı reddenince, otomobil sürücüsü ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya yolcular müdahale etti.

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