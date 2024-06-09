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Kaza yapan araç alev aldı sürücü olay yerinden kaçtı! Yer: Pendik

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 11:36
İstanbul Pendik'te trafik ışıklarına çarpan bir otomobil alev aldı. Araç cayır cayır yanmaya başlarken, sürücü olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı güçlükle söndürdü.
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