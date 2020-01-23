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23.01.2020

Kaza yapan 14 yaşındaki sürücünün bacağı koptu! Babasının feryadı yürek dağladı

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen kaza sonrası dram yaşandı. 14 yaşındaki çocuk babasının otomobiliyle D-100 karayolunda kaza yaptı. Köprü ayağına çarpan otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobilin içerisinde sıkışan 14 yaşında çocuğun ise kazada bacağı koptu. Olay yerinde gelen acılı babanın feryadı ise yürekleri dağladı.

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