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Kaza sonrası Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza sonrası Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İHA
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Giriş: 07.08.2024 09:38
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde, 4 aracın karıştığı ve tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada araçların kaldırılma çalışması trafik oluşturdu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.
Bolu Dağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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