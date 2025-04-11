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Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 02:06
Bartın Oto Sanayi Sitesi ustalarından Recep Usta, polis haber merkezini arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Trafik polisi istemeleri üzerine ise bölgeye bir ekip yönlendirildi. Kazaya müdahale etmeyi planlayan ekipler, ihbar edilen olay yerine vardıklarında ise sürprizle karşılaştı. Polisleri meşalelerle karşılayan oto tamir ve bakım ustaları, polislere pasta da ikram etti. Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümünü kutladıkları polisler ise sürpriz nedeniyle ustalara teşekkür etti.
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Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi
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