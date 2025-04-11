Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Bartın Oto Sanayi Sitesi ustalarından Recep Usta, polis haber merkezini arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Trafik polisi istemeleri üzerine ise bölgeye bir ekip yönlendirildi. Kazaya müdahale etmeyi planlayan ekipler, ihbar edilen olay yerine vardıklarında ise sürprizle karşılaştı. Polisleri meşalelerle karşılayan oto tamir ve bakım ustaları, polislere pasta da ikram etti. Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümünü kutladıkları polisler ise sürpriz nedeniyle ustalara teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN