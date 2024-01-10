10 Ocak 2024, Çarşamba
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Kaza göz göre göre böyle geldi! Nehre uçan araçtaki kadın canını aracın üstüne çıkıp kurtardı
Dikkatsizlik ihmalle birleşince kazalar göz göre göre geldi. İşte dünyanın farklı noktalarında kameraya yansıyan o ilginç kaza görüntüleri...