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Kaza anında neler yapılmalı?

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Giriş: 06.01.2023 08:12
Trafik kazalarının önlenmesi konusunda bir çok çalışma yapılıyor. Fakat maalesef yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne bir türlü geçilemiyor. Peki olası bir trafik kazası durumunda neler yapılmalı? Araçta güvenlik sistemleri dışında ne gibi önlemler alınmalı? Ayrıntılar haberimizde...
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Kaza anında neler yapılmalı?
Kaza anında neler yapılmalı?
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