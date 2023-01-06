Kaza anında neler yapılmalı?

Trafik kazalarının önlenmesi konusunda bir çok çalışma yapılıyor. Fakat maalesef yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne bir türlü geçilemiyor. Peki olası bir trafik kazası durumunda neler yapılmalı? Araçta güvenlik sistemleri dışında ne gibi önlemler alınmalı? Ayrıntılar haberimizde...

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