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Kaza anı izleyenlerin ağzını açık bıraktı

İHA
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Giriş: 01.05.2023 16:05
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri 1 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuldu.
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