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Kaz Dağları’ndaki örtü yangını kontrol altına alındı, 80 hektar alan zarar gördü

İHA
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Giriş: 10.01.2023 11:15
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda yaklaşık 11 saattir devam eden örtü yangını kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan içindeki 80 hektar örtü alanı yanarak küle döndü.
Kaz Dağları’ndaki yangını kontrol altına alındı
Kaz Dağları’ndaki yangını kontrol altına alındı
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