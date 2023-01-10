10 Ocak 2023, Salı
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Kaz Dağları’ndaki örtü yangını kontrol altına alındı, 80 hektar alan zarar gördü
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda yaklaşık 11 saattir devam eden örtü yangını kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan içindeki 80 hektar örtü alanı yanarak küle döndü.