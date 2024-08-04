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Kayseri’nin tescilli Yamula patlıcanı

Kayseri’nin tescilli Yamula patlıcanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 12:06
Kayseri'nin tescilli yamula patlıcanında hasat zamanı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu tarlalardaki hasat telaşını anlattı.
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