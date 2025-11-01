01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi! A Haber tanıklık etti
Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi! A Haber tanıklık etti

Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi! A Haber tanıklık etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 16:21
A Haber ekibinden Yağmur Aksu ve kameraman İbrahim Türkmen Kayseri'den İstanbul'a uzanan bir yol hikayesine tanıklık etti. Bu yol, umutla, özlemle, hayallerle örülmüş bir hikayeydi. Her mola yerinde bir tebessüm, her virajda bir anı, her koltukta ayrı bir yaşam vardı. İşte o görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi! A Haber tanıklık etti
Kuyumcudan 7 kilo altın çaldılar!
Kuyumcudan 7 kilo altın çaldılar!
Türkiye’de Deli Dana vakası!
Türkiye'de Deli Dana vakası!
Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri
Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri
Muhteşem köpek Sivas Kangalı!
Muhteşem köpek Sivas Kangalı!
Türk somonunun denize yolculuğu başladı
Türk somonunun denize yolculuğu başladı
Kadınlar için şıklığın sırrı
Kadınlar için şıklığın sırrı
Tüm acil çağrı merkezlerine 112’den ulaşıldı!
Tüm acil çağrı merkezlerine 112'den ulaşıldı!
Çiğli Belediyesi memurlarının hak eylemi!
Çiğli Belediyesi memurlarının "hak" eylemi!
Enkaz altında kalan Emir’den geriye kalan anlar
Enkaz altında kalan Emir'den geriye kalan anlar
Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi!
Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi!
Başkent’te Ardahan rüzgarı esti!
Başkent'te Ardahan rüzgarı esti!
Tokat Tarım Festivali kapılarını açtı
Tokat Tarım Festivali kapılarını açtı
Daha Fazla Video Göster