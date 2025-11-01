Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi! A Haber tanıklık etti

A Haber ekibinden Yağmur Aksu ve kameraman İbrahim Türkmen Kayseri'den İstanbul'a uzanan bir yol hikayesine tanıklık etti. Bu yol, umutla, özlemle, hayallerle örülmüş bir hikayeydi. Her mola yerinde bir tebessüm, her virajda bir anı, her koltukta ayrı bir yaşam vardı. İşte o görüntüler…

