Kayseri'deki yurtlarda 10 bin depremzede ağırlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 bin depremzede vatandaşın, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiğini söyleyerek, "Depremzede vatandaşların yaşadıkları şeyleri bir nebze de olsa hafifletmek için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.