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Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci sonu

DHA
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Giriş: 02.04.2023 13:56
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Çakmak isimli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kimliği belirlenmeyen sürücü kaza sonrası otomobiliyle kaçtı.
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