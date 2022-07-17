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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

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Giriş: 17.07.2022 08:50
Güncelleme:17.07.2022 08:51
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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