17 Temmuz 2022, Pazar
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.