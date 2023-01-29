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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü

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Giriş: 29.01.2023 09:05
Son dakika haberi... Kayseri'de bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti 24 kişi yaralandı.
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Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü
Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü
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