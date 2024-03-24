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Kayseri'de vahşet! Mezarlıkta cenin bulundu!

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Giriş: 24.03.2024 16:49
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda meydana gelen olayda; cenini fark eden görevli durumu yetkililere bildirdi.
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