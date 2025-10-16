Kayseri’de TIR bariyerlere girdi: 1 yaralı

16 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 16.10.2025 08:49
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere girdi, sürücü yaralandı. Kazada büyük hasar alan tır vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
