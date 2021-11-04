Kayseri'de şüpheli valiz patlatıldı: İçinden çıkan ‘pes’ dedirtti!

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan parktaki bir bankta unutulan valiz, fünye yardımıyla patlatıldı. Şüphe uyandıran valizin içerisinden çıkanı görünce vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, şehrin en kalabalık noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkın içinde boş bir valizin olduğunu fark eden Kayserililer, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları parktan uzaklaştırdı. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, valizde inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ VALİZİN İÇİNDEN…

Şüpheli valiz fünye ile patlatılırken, içerisinden şarj adaptörü çıktı. Polis ekipleri de valizde inceleme yaptı. Şüpheli valiz karakola götürüldü. Vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.