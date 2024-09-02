02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kayseri'de sünger fabrikasında yangın paniği

Kayseri'de sünger fabrikasında yangın paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 12:49
Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikanın dışına taşarken, fabrikadan yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.
Kayseri’de sünger fabrikasında yangın paniği
Kayseri'de sünger fabrikasında yangın paniği
İzmir’deki intikam cinayeti kamerada
İzmir'deki intikam cinayeti kamerada
Konya’da salçalık domates hasadı!
Konya’da salçalık domates hasadı!
İzmir’de biber üretimi!
İzmir’de biber üretimi!
Narin Güran’ın amcası adliyeye sevk edildi!
Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi!
Narin’in amcası adliyeye sevk edildi
Narin’in amcası adliyeye sevk edildi
İstanbul’a çok kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul’a çok kuvvetli yağış uyarısı!
Uyuz gölü sessizliğe büründü
Uyuz gölü sessizliğe büründü
Lavanta bahçesinde hasat başladı
Lavanta bahçesinde hasat başladı
Evlerin damları kışlıklarla doldu
Evlerin damları kışlıklarla doldu
30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi
30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi
Düğün kavgayla bitti: 2’si bıçakla 8 kişi yaralandı
Düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster