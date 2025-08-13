13 Ağustos 2025, Çarşamba
Kayseri’de sahte alkol üreten şahıs yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ö.F.C.’nin (70) etil alkolleri kullanarak, sahte alkol ürettiği ve Kayseri’de piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirirken, Ö.F.C.’de düzenlenen operasyonla yakalandı.