13 Ağustos 2025, Çarşamba

Kayseri'de sahte alkol üreten şahıs yakalandı
Kayseri’de sahte alkol üreten şahıs yakalandı

Kayseri’de sahte alkol üreten şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 01:34
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ö.F.C.’nin (70) etil alkolleri kullanarak, sahte alkol ürettiği ve Kayseri’de piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirirken, Ö.F.C.’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
