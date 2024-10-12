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Kayseri'de raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 18:28
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yük treninin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
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