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Kayseri’de platonik dehşet! Teklifini reddeden Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta saat 09.00 sıralarında Tolga Temur (29), arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Sarıoğlu’nun annesi, "Kızıma ne oldu, söyleyin çocuğuma ne oldu?" diyerek feryat etti.