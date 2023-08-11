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Kayseri'de plastik yüklü TIR devrildi

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Giriş: 11.08.2023 09:05
Kayseri'de plastik boru yüklü TIR devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
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