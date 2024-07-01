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Kayseri'de küçük çocuğa taciz! Vatandaş sokağa döküldü! Bakanlıktan açıklama: En ağır cezayı alması için takipte olacağız

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:48
Güncelleme:01.07.2024 09:48
Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahsın küçük kız çocuğa taciz etmesinin ardından bir grup vatandaş sokağa çıktı. Vatandaşlar yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçları ateşe verirken çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Kayseri'de hareketli geçen gecede tacizci sapık gözaltına alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşanan skandala ilişkin "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı. Diğer yandan olaylar sonrası yabancı uyruklu kişilerin ev, dükkan ve araçlarına verilen zarar gün ağarınca ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kayseri’de küçük çocuğa taciz
Kayseri'de küçük çocuğa taciz
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