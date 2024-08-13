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Kayseri’de korkunç olay! Çocuğun hayatı kaçak sünnet sonrası karardı

Kayseri’de korkunç olay! Çocuğun hayatı kaçak sünnet sonrası karardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 16:23
Kayseri'de sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren oldu. Çocuğun organı kesildi, aile sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı, özel sağlık kabini ise kapatıldı.
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