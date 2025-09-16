Kayseri’de kış hazırlığı: Tezgahlar turşu çeşitleriyle doldu

Kayseri’de kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kışlık hazırlıklarına başladı. Kent merkezindeki turşucular, birbirinden lezzetli ve doğal turşularla doldu. 1974’ten beri turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, katkı maddesi kullanmadan hazırladıkları 85 çeşit turşuyu Kayseri halkına sunduklarını söyledi. En çok tercih edilen turşular arasında pezik ve dal turşuları bulunuyor. Turşuların lezzetli olmasının sırrını doğal ve taze ürün, tuz ve sirke olarak açıklayan Kaya, farklı çeşitler arasında çilek, yenidünya ve kozalak turşularının da yer aldığını belirtti. Müşteriler ürünlerini kendileri alıp götürüyor, kargo seçeneği şu anda mevcut değil. Kışlık turşu hazırlıklarıyla Kayseri tezgahları şenlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN