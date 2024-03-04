04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri'de kan donduran olay! Çift silahla ateş açtı canından oldu! O anlar kamerada

Kayseri'de kan donduran olay! Çift silahla ateş açtı canından oldu! O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2024 17:24
Kayseri'de bir fırında iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflardan birinin çift silahla ateş açtığı görülürken, vurulan esnafın da silahla karşılık vermesi sonucu ilk ateş açan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.



CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan, fırının içerisinde yaşanan çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Osman T.'nin elindeki iki tabancayla fırına gelip L.T.'ye ateş açtığı, ardından da L.T.'nin belindeki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Öte yandan, olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlar da kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kan donduran olay! Çift silahla ateş açtı canından oldu
Kan donduran olay! Çift silahla ateş açtı canından oldu
Türkiye’nin en büyük su gölü küçülüyor
Türkiye’nin en büyük su gölü küçülüyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Hayırsız torun! Dedesinin altınlarını çaldı
Hayırsız torun! Dedesinin altınlarını çaldı
Türkiye’nin pideleri
Türkiye’nin pideleri
Fırında dehşet! Kurşunların arasında kaldılar
Fırında dehşet! Kurşunların arasında kaldılar
Mustafa Destici kaza geçirdi
Mustafa Destici kaza geçirdi
Patlama anı kamerada
Patlama anı kamerada
Ayasofya Camii’nde Ramazan hazırlıkları
Ayasofya Camii'nde Ramazan hazırlıkları
Kahramanmaraş’ta 4,4’lük deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4'lük deprem
Ramazan mahyası asıldı! A Haber havadan görüntüledi
Ramazan mahyası asıldı! A Haber havadan görüntüledi
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster