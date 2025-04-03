Kayseri’de kadını darbeden 3 kişi yakalandı

Kayseri’de 25 yaşında olan G.K. isimli kadına cinsel tacizde bulunup darbettiği tespit edilen G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32), polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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