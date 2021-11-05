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Kayseri’de kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 05.11.2021 18:48
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Şoka giren kadın sürücü, devrilen otomobilin sunroofundan çıkarılırken park halindeki 3 araç zarar gördü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde C.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobil içerisinde şoka giren C.A.'yı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Şoka giren C.A., devrilen otomobilin sunroofundan ekiplerce çıkartılarak ambulansa bindirildi. C.A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otomobil incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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