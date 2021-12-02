02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri’de istinat duvarı çöktü, iş makinesi aşağı düştü... Devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı

Kayseri’de istinat duvarı çöktü, iş makinesi aşağı düştü... Devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 15:44
Kayseri'nin Talas ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu iş makinesi yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkarken, duvar altında kalan 4 otomobilde hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde çalışan bir iş makinesi, istinat duvarının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 4 otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayı anlatan araç sahibi, "Bir anda hiç anlamadık. 2 dakikanın içerisinde araç düştü. Biz kepçeciye bir şey oldu zannettik. Toprak kaymış. Aşırı gürültüyle çıktık" dedi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Annesi tarafından vahşice katledilen bebeğin cenazesini alan olmadı | Video İzle
Annesi tarafından vahşice katledilen bebeğin cenazesini alan olmadı | Video İzle
3 aylık Cihan bebekin sağlık durumu nasıl?
3 aylık Cihan bebekin sağlık durumu nasıl?
Baba-oğlu yine suçüstü yakalandı
Baba-oğlu yine suçüstü yakalandı
Uzay elmasları satışa çıkarıldı
Uzay elmasları satışa çıkarıldı
Kayseri’de istinat duvarı çöktü, devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı
Kayseri’de istinat duvarı çöktü, devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı
Sahte doçent Zulal Atalay Laçin’den itiraf...
Sahte doçent Zulal Atalay Laçin’den itiraf...
Atıyla daireye çıktı, herkes şaşırdı
Atıyla daireye çıktı, herkes şaşırdı
B0in 600 yıllık flüt ve bronz anahtar bulundu
B0in 600 yıllık flüt ve bronz anahtar bulundu
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış
İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi
Şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı, saniye saniye kaydedildi
Şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı, saniye saniye kaydedildi
Tam 7 asırlık! Bakın nereden çıktı
Tam 7 asırlık! Bakın nereden çıktı
Daha Fazla Video Göster