Kayseri’de istinat duvarı çöktü, iş makinesi aşağı düştü... Devrilen iş makinesinin içinden böyle çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu iş makinesi yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkarken, duvar altında kalan 4 otomobilde hasar oluştu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde çalışan bir iş makinesi, istinat duvarının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 4 otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayı anlatan araç sahibi, "Bir anda hiç anlamadık. 2 dakikanın içerisinde araç düştü. Biz kepçeciye bir şey oldu zannettik. Toprak kaymış. Aşırı gürültüyle çıktık" dedi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.