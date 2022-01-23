23 Ocak 2022, Pazar
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Kayseri’de ihmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek yüzey temizleyicisi içerek zehirlendi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir anlık ihmal felakete davetiye çıkardı. Evdeki yüzey temizleyicisini içen 3 yaşındaki bebek zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.