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Kayseri’de ihmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek yüzey temizleyicisi içerek zehirlendi

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Giriş: 23.01.2022 17:13
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir anlık ihmal felakete davetiye çıkardı. Evdeki yüzey temizleyicisini içen 3 yaşındaki bebek zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
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